قلق بريطاني إزاء تزايد عنف المستوطنين

ابوظبي - سيف اليزيد - لندن (الاتحاد)

شددت وزارة الخارجية البريطانية، أمس، على رفضها التام لأي اقتراح بإعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة، معربة عن القلق إزاء الارتفاع في عنف المستوطنين بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023. وطالبت الخارجية البريطانية إسرائيل، في بيان على منصة «إكس»، بحماية المدنيين الفلسطينيين، ووقف كل النشاط الاستيطاني.

جاء ذلك بعد أن قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن بلاده يجب ألا تقبل بوضع يعيش فيه مليونا فلسطيني في غزة، مضيفاً أن عدد الفلسطينيين الذين سيبقون في القطاع «يحدد طريقة بحث مسألة اليوم التالي لانتهاء الحرب».

بدوره، عبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عن تأييده لفكرة إعادة توطين الفلسطينيين من غزة في الخارج، معتبراً أن الحرب تمثل «فرصة للتركيز على تشجيع هجرة سكان غزة». وأدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل 23843، فيما أصيب أكثر من 60 ألف جريح، وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية. ونزح أكثر من 80% من سكان القطاع إلى الجنوب، حيث تكدسوا في مخيمات غير مؤهلة أو حتى في الحدائق والطرقات والشوارع.