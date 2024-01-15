نجاح جديد لصندوق تنمية الموارد البشرية.. تفاصيل حصوله على آيزو 9001:2015

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي"هدف"، محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية عقب حصوله على شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة الجودة "آيزو 9001:2015"..(ISO 9001:2015).

وعلق الصندوق على حصوله على شهادة الايزو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي"X" تويتر سابقا، وقال:" نفخر في صندوق تنمية الموارد البشرية بالحصول على شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة الجودة "آيزو 9001:2015"، يأتي تحقيقه نظراً لتبني سياسات وإجراءات بأعلى المعايير العالمية في إدارة الجودة، وتقديم الخدمات للمستفيدين".

وجاء حصول الصندوق على هذه الشهادة من خلال:

- تبنيه لسياسات وإجراءات ذات معايير عالمية ومتوافقة مع أسس التحسين

- تطبيق أنظمة الجودة.

- تنفيذ الأعمال بكفاءة وفعالية بما يلبي احتياجات ورضا المستفيدين.

وكان الصندوق يسعى لتحقيق التميز المؤسسي حيث أن تطبيق أنظمة الجودة جزءًا أساسيا من استراتيجيه، لذا حصل الصندوق على تلك الشهادة ليؤكد أنه يستخدم أفضل الممارسات العالمية، وبذلك يعزز مكانته كمؤسسة موثوقة وملتزمة بتقديم خدمات عالية الجودة، ويزيد من ثقة العملاء.

المعيار الدولي آيزو ISO 9001:2015

يذكر أن المعيار الدولي آيزو ISO 9001:2015 يعتبر الأكثر انتشارا في العالم لأنظمة إدارة الجودة، ويساعد المنظمات بشكل أساسي على تلبية طلبات وتوقعات العملاء، ومراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات، وتطوير آلية أداء الأعمال في مختلف المجالات، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المنظمة لأعلى مستويات الجودة، ويزيد من الثقة للتعامل معها.

صندوق تنمية الموارد البشرية

يشار إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية أنشئ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم( 107) وتاريخ 29 / 04 / 1421 هـ ‏بهدف دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص.