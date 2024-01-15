ترند اليوم| تعادل مصر وموزمبيق.. وسعر الذهب في البورصة

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

منتخب مصر مع نظيره موزمبيق

سجل محمد صلاح هدفا في تعادل منتخب مصر مع نظيره موزمبيق بنتيجة 2-2، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا مع منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية

علق مصطفى محمد لاعب منتخب مصر على التعادل مع موزمبيق بنتيجة 2-2، في أولى مباريات الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية 2023.

"الرطوبة والطقس".. أول تعليق من مصطفى محمد على التعادل مع موزمبيق

كشف لاعب الأهلي والزمالك السابق، إبراهيم سعيد، أكبر سبب ارتكبه مدرب منتخب مصر روي فيتوريا خلال مباراة موزمبيق التي انتهت بالتعادل 2-2 في كأس الأمم الإفريقية.

إبراهيم سعيد ينتقد فيتوريا بعد تعادل مصر أمام موزمبيق

علق عمر عبدالله المحلل الرياضي لشبكة قنوات "أون تايم سبورت" على أداء منتخب مصر بعد التعادل مع موزمبيق بنتيجة 2-2 في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية.

"مزري".. محلل رياضي يعلق على أداء منتخب مصر ضد موزمبيق

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.49% إلى مستوى 25643 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.

البورصة المصرية ترتفع بنسبة 1.79% وتقترب من مستوى 26 ألف نقطة

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 3715 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3776 جنيها.

تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 14 يناير