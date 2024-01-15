“جرح حوثي” جديد بإسقاط كروز من “مقاتلة أمريكية”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أسقطت طائرة مقاتلة أمريكية، صاروخ كروز مضاداً للسفن أطلق من مناطق تسيطر عليها جماعة أنصار الله “الحوثي الإرهابية”، باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية “لابون” المتواجدة في جنوب البحر الأحمر.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أن الاستهداف لم ينتج عنه وقوع إصابات أو أضرار.

وكانت القوات الأمريكية والبريطانية، قد شنت ضربات جوية وبحرية، فجر الجمعة ضد أهداف مرتبطة بالحوثيين في اليمن، استهدفت مناطق حيوية في صنعاء، ومرفأ الحديدة ومراكز تصنيع مسيرات ومخازن أسلحة تحت قصف المقاتلات الأمريكية والبريطانية.

كما شنّ الجيش الأمريكي، ضربات جديدة فجر (السبت) على أهداف تابعة لجماعة أنصار الله “الحوثي الإرهابية”؛ حيث شملت المواقع التي تم قصفها قاعدة الديلمي، بالإضافة إلى موقع رادار.