القسام لأهالي أسرى الاحتلال: "غدا سنخبركم بمصيرهم.. حكومتكم تكذب"

وجهت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء الأحد، رسالة لأهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الحركة، قالت فيها: "انتظرونا.. غدا سنخبركم بمصيرهم، حكومتكم تكذب​​​​​​".



ونشرت القسام مقطعا مصورا لعدد من الأسرى وهو يوجهون رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية يطالبون فيها بوقف الحرب وإعادتهم إلى عائلاتهم.



وكتبت القسام في ختام الفيديو المرفق الذي نشرته على حسابها بمنصة تلغرام: "انتظرونا.. غدا سنخبركم بمصيرهم. حكومتكم تكذب".



ومساء اليوم، أعلن أبو عبيدة، متحدث "كتائب القسام" إن مصير العديد من أسرى إسرائيل في غزة "بات مجهولا خلال الأسابيع الأخيرة"، مرجحا مقتل بعضهم مؤخرا.



جاء ذلك في كلمة مصورة بمناسبة مرور 100 يوم من عملية "طوفان الأقصى"، وتعد الأولى لأبي عبيدة بالصوت والصورة منذ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.



وقال أبو عبيدة، إن "مصير العديد من أسرى ومحتجزي العدو (الإسرائيلي) بات مجهولا خلال الأسابيع الأخيرة، أما الباقون، فدخلوا جميعا نفق المجهول بفعل العدوان الصهيوني".



وأضاف "وعلى الأغلب سيكون العديد منهم قتل مؤخرا، فيما لا يزال الباقون في خطر داهم وخطير كل ساعة"، مؤكدا أن "قيادة العدو وجيشه يتحملان كافة المسؤولية عن هذا الملف".



ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي على ما أصدرته "كتائب القسام".



وفي 7 أكتوبر الماضي، نفذت "حماس" هجوما على مستوطنات غلاف غزة قُتل فيه نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب حوالي 5431، وأسر 239 على الأقل.



وتقدر إسرائيل وجود نحو "137 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.



وترعى مصر وقطر، إلى جانب الولايات المتحدة، جهودًا للتوصل إلى هدنة مؤقتة ثانية في غزة، حيث تم التوصل للهدنة الأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأسفرت عن إطلاق سراح 105 محتجزين لدى حماس بينهم 81 إسرائيليا، و23 مواطنا تايلانديا، وفلبيني واحد، و240 أسيرا فلسطينيا.



ومنذ 100 يوم، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الأحد 23 ألفا و968 قتيلا، و60 ألفا و582 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.



الأناضول

