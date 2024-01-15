اشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، بعد ترؤسه اجتماعا أمنيا في سراي طرابلس: أن "المواطنين سيلاحظون وجودا أمنيا أكثر في الشمال"، معتبرا ان "همّنا تحقيق القدر الأكبر من الأمن والأمان".
لفت مولوي الى أن "القوى الامنية تقوم بكل جهد لتوقيف المخلّين بالأمن، ولن نتساهل، ولكن على المواطن التيقّن أن المخالفات تضرّ به".
وإعتبر أن "العمل الأمني لا يكون عملا عسكريا فقط إنما هو عمل إجتماعي وإقتصادي".
كانت هذه تفاصيل خبر مولوي: القوى الامنية تقوم بكل جهد لتوقيف المخلّين بالأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.