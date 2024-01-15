مولوي: القوى الامنية تقوم بكل جهد لتوقيف المخلّين بالأمن

اشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، بعد ترؤسه اجتماعا أمنيا في سراي طرابلس: أن "المواطنين سيلاحظون وجودا أمنيا أكثر في الشمال"، معتبرا ان "همّنا تحقيق القدر الأكبر من الأمن والأمان".

لفت مولوي الى أن "القوى الامنية تقوم بكل جهد لتوقيف المخلّين بالأمن، ولن نتساهل، ولكن على المواطن التيقّن أن المخالفات تضرّ به".

وإعتبر أن "العمل الأمني لا يكون عملا عسكريا فقط إنما هو عمل إجتماعي وإقتصادي".