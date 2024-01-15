الطقس يستقر تدريجيا غدا والحرارة تعود إلى معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم احيانا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، وتبقى الأجواء مهيأة لأمطار متفرقة شمال البلاد مترافقة برياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد خالال الفترة الصباحية. ويبقى التحذير من خطر الإنزلاقات نتيجة تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1900 متر.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا شمال البلاد، مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، ومن المتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار، ونحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن1900 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، وتبقى الأجواء مهيأة لأمطار متفرقة شمال البلاد مترافقة برياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد خالال الفترة الصباحية. ويبقى التحذير من خطر الإنزلاقات نتيجة تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1900 متر .

الأربعاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب عل المرتفعات خلال الفترة الصباحية، ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي على الجبال وفي الداخل وتستقر ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل، ومن المحتمل هطول بعض الأمطار المحلية الخفيفة خلال الفترة المسائية شمال البلاد.

الخميس: قليل الغيوم إجمالا وارتفاع اضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل.