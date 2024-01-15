مصر : قدمنا مساعدات لغزة تقدر ب 5 مليارات و861 مليون جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية عن حجم المساعدات التي قدمتها مصر لدعم الأشقاء في فلسطين عبر معبر رفح وصل إلى 5 مليارات و861 مليون جنيه مصري، بما يعادل 196 مليون دولار أمريكي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ظهر اليوم الاثنين، بشأن الأوضاع الصحية في إقليم شرق المتوسط وخاصة في قطاع غزة.

وأضاف تاج الدين، أن هذه التكلفة تشمل ما قدمه الهلال الأحمر من مساعدات بتكلفة 70 مليون دولار لتجهيز مدينة العريش لتكون مقراً لاستقبال المساعدات برا وجوا وبحرا، وهناك مئات من المتطوعين المصريين الذين تطوعوا للعمل مجاناً في هذا الأمر، لدعم إخواننا في غزة.

وأكد تاج الدين، أن مطار العريش تسلم 425 طائرة مساعدات لإخواننا الفلسطينيين بلغت 11 طنا من 34 دولة، و12 منظمة دولية، وتم استقبال 65 طنا من مساعدات الإغاثة.

وأشار إلى استقبال 8 باخرات مقدمة من 3 دول بسعة 11.18 طن، كما استقبلت المنطقة اللوجستية في الهلال الأحمر 451 شاحنة مساعدات في صورة مواد إغاثية وطبية وغذائية بإجمالي سعة، 59 ألف طن.

وأكد تاج الدين، أن الهلال الأحمر المصري قدم 14 ألف طن مساعدات إغاثية وطبية، وتم تجهيز 310 سيارات إسعاف للهلال الأحمر الفلسطيني بالمستلزمات الطبية نتيجة لنقص المستلزمات المتاحة في الجانب الفلسطيني.

وأكد تاج الدين، توفير مساعدات مالية عاجلة لعدد 214 مصابا فلسطينيا داخل 12 مستشفى مصرية، وتم توفير كل وسائل الراحة للمرافقين لهؤلاء المرضى.

وقال إن القوات المسلحة ووزارة الدفاع المصرية قدمت مساعدات في صورة أغذية ومواد إغاثية ومجهود جوي مخصص وتسهيلات بحرية وتجهيزات هندسية، وتأمين تقدر ب311 مليون جنيه مصري، أي حوالي 10.4 مليون دولار أمريكي.

وأشار تاج الدين إلى استقبال وزارة الصحة والسكان المصرية الكثير من المرضى وقدمت العديد من الخدمات التي تقدر ب 2 مليار جنيه مصري أي حوالي 76 مليون دولار أمريكي.

ولفت تاج الدين إلى مناظرة 22 ألف حالة قادمة عبر معبر رفح بينهم 5 آلاف و49 طفلا، تقل أعمارهم عن 10 سنوات.

وذكر أن المستشفيات المصرية استقبلت 1329 حالة من الأشقاء الفلسطينيين، بينهم 28 طفلا من الأطفال المبتسرين، وتم توفير حضانات لهم، وهناك بعض الأطفال المصابين بالسرطان تم توجيههم للمستشفيات المخصصة لذلك لتلقي العلاج.

وقال تاج الدين: "عدد العمليات التي أجريت للإخوة الفلسطينيين في مصر 840 تدخلا جراحيا، كما تم توفير أماكن معيشة للفلسطينيين العالقين في مدينة العريش، وكذلك المرافقين للمصابين القادمين من غزة بتكلفة 484 ألف دولار".

ولفت إلى توفير أتوبيسات لنقل الرعايا الأجانب وبعض الفلسطينيين لنقلهم إلى طابا بتكلفة 10 آلاف دولار أمريكي، كما أصدرت مصلحة الجمارك، قرارات لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية منها، واستثناء الشاحنات من أي تسجيل مسبق، وعدم إخضاعها لأية إجراءات باعتبارها ظروف استثنائية، مع الإعفاء الكامل من الضرائب الجمركية والرسوم.