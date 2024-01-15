وأقدم الطبيب على بتر القدم مستعينا بأدوات الطبخ ودلو فيه القليل من الماء وكيس بلاستيكي، حيث أطلق الدكتور بسيسو، صرخة أب ليت العالم كله يسمع صداها!.. والدموع تملأ عينه وهول اللحظة كاد يقتله.
"انظروا.. ها أنا أقطع رجل ابنتي اليافعة على طاولة مطبخنا في بيتنا المحاصر!.. أين إنسانيتكم؟! انظروا إلى الظلم الذي نعيشه!".
كانت هذه تفاصيل خبر في مشهد مروع.. طبيب فلسطيني يبتر قدم ابنته دون تخدير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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