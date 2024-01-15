بريطانيا: صاروخ أصاب سفينة أميركية قبالة سواحل اليمن

بعد ساعات من إعلان الأمريكيين إسقاط صاروخ كروز أطلقه الحوثيون في جنوب البحر الأحمر، أفادت وكالتان بريطانيتان للأمن البحري، الاثنين، أن صاروخاً أصاب سفينة مملوكة للولايات المتحدة، إلى جنوب شرقي ساحل عدن في اليمن.

وأشارت وكالة "يو كاي أم تي أو"، التي تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية، إلى أنها تلقت تقريراً عن حادثة وقعت "على بعد 95 ميلاً بحرياً إلى جنوب شرقي عدن"، لافتة إلى أن "صاروخاً، أصاب من أعلى، الجهة اليسرى من السفينة"، وفق فرانس برس.

من جهتها، ذكرت وكالة "أمبري" البريطانية لأمن الملاحة البحرية أن "تقارير أفادت أن ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة ترفع علم جزر مارشال أصيبت بصاروخ أثناء عبورها في ممر النقل الدولي"، مشيرة إلى أنها كانت "في طريقها إلى قناة السويس".

كما أضافت أن الحادثة تسببت "في نشوب حريق في مخزن ... ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات"، معتبرة أنه "تم تقييم السفينة على أنها ليست تابعة لإسرائيل". وقيّمت الهجوم بأنه "استهداف للمصالح الأمريكية رداً على الضربات العسكرية الأمريكية على المواقع العسكرية للحوثيين في اليمن".

يذكر أن القوات الأمريكية والبريطانية شنت فجر الجمعة عشرات الغارات على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين المدعومين من إيران، في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة.

جاءت تلك الضربات رداً على هجمات نفذها الحوثيون في الأسابيع الماضية واستهدفت سفناً تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، تضامناً مع قطاع غزة الذي يشهد حرباً بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من أكتوبر.

وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) فجر الاثنين أنها أسقطت عصر الأحد صاروخ كروز أُطلق من منطقة تخضع لسيطرة الحوثيين باليمن باتجاه مدمرة أمريكية في جنوب البحر الأحمر.