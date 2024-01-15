البيت الأبيض: حان الوقت لإسرائيل لتقليص حربها على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن هذا هو "الوقت المناسب" لإسرائيل لتقليص حربها في غزة.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضاف كيربي - في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "أستطيع أن أقول لكم، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عاد للتو من المنطقة، وتحدثنا مع إسرائيل بشكل مكثف حول الانتقال إلى عمليات منخفضة الكثافة".

ومضى كيربي يقول: "نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لهذا التحول، ونحن نتحدث معهم حول القيام بذلك".

وأشار إلى أن "إسرائيل قامت باتخاذ بعض الخطوات التمهيدية لمحاولة الوصول إلى هذه النقطة. وأنهم يسحبون بعض القوات، ويعتمدون بدرجة أقل على الضربات الجوية".

وقال كيربي: "(المرحلة المنطقية التالية) من الحرب هي الانتقال إلى عمليات أقل كثافة، بما في ذلك غارات أكثر دقة وغارات جوية أقل".