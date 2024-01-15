تضم لواء "جولاني".. إسرائيل تسحب الفرقة 36 من غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سحب الفرقة 36 من قطاع غزة، مُبقيًا على ثلاث فرق عسكرية كاملة في أنحاء القطاع، وذلك بعد أكثر من 100 يوم من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع المنكوب.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، كانت قيادة جيش الاحتلال قد دفعت بالفرقة 36، التي تضم لواء "جولاني"، لتنفيذ العمليات العسكرية في محاور التوغل شمالي ووسط قطاع غزة، في الشيخ عجلين والرمال والزيتون والشجاعية، بالإضافة إلى مخيمي النصيرات والبريج.

وأبقى الجيش الإسرائيلي على ثلاث فرق عسكرية في قطاع غزة، بما في ذلك الفرقة 162، التي ستتمركز شمالي القطاع لتنفيذ الغارات والمداهمات وعمليات مركزة تستهدف فصائل المقاومة الفلسطينية في المنطقة.

وستعمل الفرقة 99 على مواصلة احتلال المناطق التي تربط شمالي قطاع غزة بجنوبه، وكذلك المحاور المركزية بهدف مواصلة تقسيم القطاع، كما سيبقي الاحتلال على الفرقة 98 التي تقاتل في خان يونس بقوات معززة.

وكان رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قال أمس الأول السبت، إن "أربع فرق قتالية تعمل في غزة.. القوات تتقدم في الميدان وفق الخطة المرسومة".

وقال هاليفي: "لقد أنجزنا تفكيك الأطر العسكرية لحماس في شمال القطاع، وتتوجه القوات الآن للقيام بمهامها من أجل تكثيف الإنجازات والحفاظ عليها في هذه المنطقة"، على حد قوله.