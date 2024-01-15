صور.. الحمم تواصل التدفق من بركان في إيسلندا

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت قناة تلفزيون «آر يو في»، اليوم الاثنين، بأن الحمم البركانية لا تزال تخرج من شق على مسافة أبعد جهة الشمال من مدينة «جريندافيك» في إيسلندا.

حمم تتدفق من بركان في إيسلندا

ونقلت القناة عن ماجنوس تومي جوموندسون عالم فيزياء الأرض قوله إن من المستحيل التنبؤ بالنشاط المستقبلي للبركان.

حمم بركانية

ويعد هذا الثوران هو الخامس منذ عام 2021. إلا أنه لم يسجل انبعاث مزيد من الحمم البركانية خلال الليل من الشق الذى انفتح بالقرب من «جريندافيك» على ساحل إيسلندا.

ومرت الليلة، التي أعقبت الانفجار البركاني الثاني خلال أربعة أسابيع، بسلام، وفقاً لما ذكرته السلطات.

وبدأ الثوران البركاني في شبه جزيرة «ريكيانيس»، الواقعة جنوب غرب العاصمة ريكيافيك، الساعة 757 صباحاً (0757 بتوقيت جرينتش)، أمس الأحد، عندما تدفقت الحمم البركانية الأولى من شق ممتد على بعد بضع مئات من الأمتار شمال «جريندافيك». وأدى ذلك إلى اشتعال النيران في منازل عدة في المدينة.

الحمم تسبب حرائق في منازل مدينة "جريندافيك"

بعد ساعات قليلة فقط، تحولت المنطقة إلى بحيرة حمراء متوهجة من الحمم البركانية. وتعرضت عدة منازل للتدمير في البلدة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 4000 نسمة، وتم إجلاؤهم في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد.