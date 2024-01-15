حريق البيت الأبيض.. بلاغ غريب يثير القلق في غياب جو بايدن

ياسر رشاد - القاهرة - انتقلت سيارات الإطفاء إلى البيت الأبيض صباح الاثنين، بعد مكالمة تلقتها خدمة الطوارئ الأمريكية تفيد بأن حريقا اندلع، عندما كان الرئيس جو بايدن وعائلته في كامب ديفيد.

وهرعت سيارات إطفاء ومركبات الطوارئ بعد مكالة تؤكد وجود شخص محاصر داخل حريق البيت الأبيض، في مكالمة بعد الساعة السابعة صباحا، والتي أفادت بأن البيت الأبيض اشتعلت فيه النيران.

وكشفت وكالات الإطفاء والطوارئ الطبية في مقاطعة كولومبيا وموظفو الخدمة السرية الأمريكية، بعد التحقق من سلامة البيت الأبيض وخلوه من أي حريق، أن البلاغ كان كاذبا، وألغوا الاستجابة.

وسافر بايدن وأسرته لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في المنتجع الرئاسي بماريلاند، ومن المقرر أن يعود إلى البيت الأبيض بعد ظهر الاثنين، ليشارك في فعالية خدمية في فيلادلفيا بمناسبة يوم مارتن لوثر كينغ جونيور.