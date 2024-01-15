وزير الدفاع الإسرائيلي: القضاء على حماس يتطلب وقتًا طويلًا

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن بلاده ستقضي على الحركة وعلى كل من ساعد في أحداث 7 أكتوبر، وأن القوة العسكرية هي الكفيلة باستعادة المخطوفين وتحقيق أهداف الحرب.

وأضاف جالانت، في مؤتمر صحفي :" قمنا بتفكيك البنية القتالية لحماس في كل مناطق قطاع غزة، لن يكون هناك تهديد عسكري من غزة عند انتهاء الحرب"

وأوضح: أنه خلال 100 يوم انتقلنا من الحرب في منطقتنا إلى الحرب داخل قطاع غزة، ويجب أن ننتصر خلال هذه الحرب ولن نقدم تنازلات وليس هناك طريق آخر، مؤكدا أنه سيقضي على حماس وعلى كل من شارك في هجوم 7 أكتوبر.

ولفت إلى أنه : "ملزم بالانتصار ويجب أن نقضي على قدرات حماس وإعادة المخطوفين، القوة العسكرية هي الكفيلة باستعادة المخطوفين وتحقيق أهداف الحرب".

وشدد جالانت موجها حديثه إلى نتنياهو وغانتس، على أن حكومة الوحدة مهمة لانتصارنا في الحرب وتحقيق أهدافها، مضيفا أنه مطلوب أن تعزيز وحدتنا في ميدان القتال حتى نحقق أهداف الحرب وحماس هي المستفيد من فرقتنا، والقضاء على حماس يتطلب وقتا طويلا.

وأضاف، أن سنة 2024 ستكون سنة حرب وسننتصر فيها لأننا عاقدون العزم على ذلك.