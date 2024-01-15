بالخرطوش والشوم.. الحكم على 10 متهمين في أحداث عنف بمطوبس



محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدرت محكمة جنايات فوه (الدائرة الثالثة) في محافظة كفر الشيخ حكمًا بالسجن لمدة 10 أعوام بحق 10 متهمين في قضية تتعلق بأحداث بلطجة وعنف وقعت في مركز مطوبس. وفقًا للحكم، تم وضع المدانين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 أعوام، بينما تمت معاقبة 3 متهمين آخرين بالحبس مع الشغل لمدة عام واحد.

ترأس الجلسة المستشار محمد حسين المر، وضمت هيئة المحكمة المستشارين خالد رمضان جعفر وأحمد محمد خضر، بالإضافة إلى السكرتير إبراهيم جمعة.

تعود أحداث القضية إلى يوم 7 نوفمبر 2022، حيث ارتكب المتهمون السبعة جرائم استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والتهديد ضد ثلاث ضحايا، بهدف الترويع والتخويف، ومحاولة فرض السطوة.

وقد وجهت للمتهمين تهمة الشروع في قتل شخصين، حيث أطلقوا عدة أعيرة نارية في اتجاههم، متسببين في إصابات مثبتة طبياً، واستخدموا أسلحة نارية وبيضاء غير مشروعة. بالإضافة إلى ذلك، حجزت الشرطة بحوزتهم بندقية خرطوش وشوم غير مرخصة.

المتهمون السبعة يقيمون في قرى بمركز مطوبس، وهم: "مؤمن.ف.م"، "أحمد.ف.م"، "أحمدج.م.ف"، "السيد.ف.م"، "محمد.د.م.ا"، "محمد.ف.م"، و"عاطف.ف.م". أما المتهمون الثلاثة الذين حكم عليهم بالحبس مع الشغل، فقد ارتكبوا نفس الجرائم بوجود المتهمين السبعة، وقد تم حجز أسلحة وذخائر غير قانونية بحوزتهم أيضًا.