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مستوطنون يشعلون النار في مركبات بالضفة الغربية ويحاولون إحراق منازل برام الله

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن مستوطنون يحرقون عدة مركبات غرب نابلس بالضفة الغربية ويحاولون إحراق منزلا في ترمسعيا قرب رام الله.
كانت مستشفى سوروكا بالنقب، أعلنت مساء اليوم الاثنين، استقبال 15 جنديا إسرائيليا خلال اليوم جراء المعارك في قطاع غزة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن 14 صاروخا أطلقت باتجاه سديروت.
كان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، قال إن حماس تحاول استغلال حقيقة أن المجتمع الإسرائيلي يقدس الحياة.
وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نؤكد مقتل أسيرين لدى حماس في غزة ونحقق في رواية حماس بمسؤوليتنا عن قتلهما، كما أننا نبذل ما في وسعنا لإعادة الأسرى في غزة".
وتابع متحدث جيش الاحتلال، أن الأسرى الذين ظهروا بفيديو حماس لم يقتلوا بنيران قوات جيش الاحتلال لكنهم استهدفوا أماكن قريبة منهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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