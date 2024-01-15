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وهاب: موقف ميقاتي من غزة موقف وطني وهو المسؤول العربي الوحيد الذي تجرأ إذا استثنينا اليمن

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اعتبر رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بان "موقف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من غزة موقف وطني وقومي"، متسائلا "هل يريد أصحاب الحملة أن يخرج الرجل من ثيابه وبيئته حتى يوقفوا حملتهم عليها؟"، معتبرا بان "ميقاتي المسؤول العربي الوحيد الذي تجرأ إذا استثنينا اليمن".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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