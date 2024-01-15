اعتبر رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بان "موقف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من غزة موقف وطني وقومي"، متسائلا "هل يريد أصحاب الحملة أن يخرج الرجل من ثيابه وبيئته حتى يوقفوا حملتهم عليها؟"، معتبرا بان "ميقاتي المسؤول العربي الوحيد الذي تجرأ إذا استثنينا اليمن".

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: موقف ميقاتي من غزة موقف وطني وهو المسؤول العربي الوحيد الذي تجرأ إذا استثنينا اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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