طقس متقلّب على لبنان حتى مساء الثلاثاء حيث يستقّر تدريجيًا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس متقلّب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حتى مساء الثلاثاء حيث يستقّر تدريجيًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة فتعود الى معدلاتها الموسمية.

ولفتت الى كمية المتساقطات بلغت من فجرالأربعاء وحتى صباح اليوم الإثنين: طرابلس ١٧٥ ملم - بيروت ١٥٣ ملم - زحلة ١٣٧ ملم - السهيلة كسروان ٢٥٣ ملم.

وتجدر الإشارة إلى أننا قمنا في مصلحة الأرصاد الجويّة بإصدار تقرير صباح يوم الأربعاء قدّرت فيها كميات الأمطار المتوقعة ما بين ١٢٠ و ٢٥٠ ملم من الجنوب وحتى الشمال.

واوضحت بان معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين ١١ و ١٩ درجة، طرابلس بين ٠٩ و ١٧ درجة، وفي زحلة بين ٣ و ١٣ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيًا الى غائم احياناً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، وتبقى الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة خاصة شمال البلاد وتكون مترافقة برياح ناشطة مع احتمال حدوث برق ورعد خلال الفترة الصباحية، كما تتساقط الثلوج على المرتفعات التي تعلوعن ال ١٦٠٠ متروما فوق.نحذّر من خطرالإنزلاقات نتيجة تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ال ١٩٠٠ متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

الأربعاء: غائم جزئيًا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب عل المرتفعات خلال الفترة الصباحية، ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي على الجبال والداخل وتستقر ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل،مع إحتمال تساقط بعض الأمطار المحلية الخفيفة خلال الفترة المسائية شمال البلاد.

الخميس: قليل الغيوم إجمالاً وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل يُذكر على الساحل.

الجمعة: قليل الغيوم إجمالاً دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة.