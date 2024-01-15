«حماس تفوقت علينا لسببين».. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن رسميا انتهاء العمليات العسكرية في شمال غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، رسميا انتهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة، لافتا إلى أن العمليات في جنوب القطاع ستنتهي قريبًا.

وقل جالانت، في تصريحات مساء الإثنين، إن "حماس تمارس حربا نفسية فيما يتعلق بمصير الرهائن في غزة، والقضاء عليها يتطلب وقتًا طويلًا"، مشيرا إلى أن "تحطم وحدتنا الداخلية وخلافاتنا انتصار لحماس."

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "المرحلة في غزة بعد انتهاء الحرب يجب أن يقودها الفلسطينيون، والسلطة القادمة الحاكمة لغزة يجب ألا تكون معادية لإسرائيل"، متابعا: "2024 سنة حرب وقتال بالنسبة لإسرائيل."

وتابع جالانت: "أي توجه لإنهاء الحرب على غزة لا بد أن يكون مترافقا بـ توافق سياسي، ومستقبل غزة بعد الحرب يجب أن يكون منظمًا بشكل سياسي، كما أن المناورة في المناطق الشمالية لقطاع غزة انتهت، وستنتهي قريبا في الجنوب."