«مسافة صفر».. «القسـ.ام» تستهدف قوة إسرائيلية شرق خان يونس

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مساء الإثنين، عن قتل 5 جنود إسرائيليين من "مسافة صفر".

وقالت "القسام" في بيان لها: "مجاهدو القسام يغيرون من أحد الأنفاق القسامية على قوة صهيونية راجلة بالأسلحة الرشاشة من مسافة صفر ويجهزون على 5 جنود شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

وفي وقت سابق، أعلنت "القسام" عن مقتل اثنين من الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم منذ عملية "طوفان الأقصى"، وذلك جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وفي فيديو نشرته "القسام" مساء الإثنين، ظهرت أسيرة تتحدث عن رجلين كانا محتجزين معها قتلا في قصف إسرائيلي على القطاع.

وأكدت الكتائب في البيان "مقتل الأسيرين يوسي شرعابي وتايس فريسكي في قصف للجيش الإسرائيلي على غزة".