طهران: جرائم غزة تفضح نظام الفصل العنصري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن «الجرائم بحق غزة لن تنقذ نظام الفصل العنصري من خطر الانهيار».

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، بأن كنعاني قال: «100 ألف ضحية فلسطينية (بينهم أكثر من 23 ألف شهيد وأكثر من 60 ألف جريح) نتيجة حرب الـ100 يوم التي شنها الكيان الصهيوني على غزة، سجل تاريخ أسود ومخز ومخجل للأبد في صفحات التاريخ وفي محكمة الضمير الإنساني، لكيان إسرائيل المزيف والحكومة الأمريكية».

وأضاف: «لم يحقق الكيان الصهيوني أدنى إنجاز استراتيجي، وهذه الجرائم لن تنقذ نظام الفصل العنصري من خطر الانهيار».