انت الان تتابع خبر دوي انفجارات في مدينة حلب السورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وسائل إعلام سورية، فجر اليوم الثلاثاء، عن سماع دوي انفجارات في مدينة حلب شمال سوريا.



وقالت صحيفة "الوطن" إنه "تم سماع دوي 4 انفجارات في مدينة حلب شمال سوريا".

الى ذلك، أشارت إذاعة "شام إف إم" إلى أن الانفجارات وقعت في الأطراف الجنوبية الشرقية من المدينة ويجري التأكد منها.