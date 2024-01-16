لـ 4 ساعات.. غدًا قطع التيار الكهربائي عن حي النصر في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت هندسة كهرباء مدينة الطور في محافظة جنوب سيناء عن إجراء قطع مؤقت للتيار الكهربائي في حي النصر يوم الثلاثاء المقبل.

يأتي ذلك في إطار برنامج الصيانة الدورية المبرمجة.

وأوضح البيان أنه سيتم قطع التيار الكهربائي لمدة 4 ساعات متتالية في الحي، بدءًا من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 1:30 ظهرًا. وستشمل هذه الفترة جميع المنشآت في الحي، بما في ذلك المدارس والعمارات والمحلات.

وناشدت الشركة المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية خلال هذه الفترة، حتى يتم استقرار التيار الكهربائي بشكل كامل.