“الصحة العالمية”: ما يحدث في قطاع غزة خليط مثالي لكارثة إنسانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، إنّ الوضع الصحي في قطاع غزة يتدهور يوميا، ففي بعض الأحيان تدخل المساعدات وفي أحيان أخرى لا يسمح بدخولها.

وأضاف ليندماير، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، مع الإعلامية ليلاس كفوزي، أن المساعدات لا تدخل قطاع غزة على نحو متواصل وغير مخطط لها وعندما تصل المساعدات لا يكون الأمر واضحا بشأن قدرتنا على توزيعها على الناس حول قطاع غزة.

وتابع المسؤول الأممي: “هناك القليل من الإمدادات لتوزيعها على كل الطرق، وهناك بعض المخاطر وغير مسموح للقافلات بالعبور والشعب الفلسطيني في غزة يتم الضغط عليه في الجنوب، والأماكن تصبح أكثر اكتظاظا والوضع غير إنساني وغير محتمل لحوالي مليوني شخص، حيث يقيمون خيام في أي مكان مع الأمراض والإصابات، والأطفال يصابون إصابات خطيرة ولا توجد مياه أو تغذية كافية ما يتسبب في ضعف المناعة تجاه الأمراض وهذا خليط مثالي لكارثة إنسانية”.

