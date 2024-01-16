شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بعد هجوم أوكراني.. إعلان حالة الطوارئ بمدينة روسية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن رئيس بلدية مدينة فورونيج بجنوب روسيا حالة الطوارئ، اليوم الثلاثاء، بعدما قال مسؤولون إن أوكرانيا شنت هجوما بطائرة مسيرة على المدينة، مما أسفر عن تضرر عدة مبانٍ وإصابة طفلة.

وقال فاديم كستينين، رئيس بلدية المدينة، عبر تطبيق “تليغرام” إنه تم إجلاء سكان مبنى سكني واحد على الأقل إلى مدرسة قريبة بعد أن تسبب حطام طائرة مسيرة في اندلاع حريق صغير وتحطم النوافذ.

وأضاف أن نوافذ مبانٍ أخرى تحطمت أيضا، وأن “حالة الطوارئ المعلنة في المدينة ستسمح بالتنفيذ الفوري لإجراءات لاستبدالها”.

وقال ألكسندر جوسيف، حاكم المنطقة عبر قناته على تطبيق”تليغرام”، إن طفلة تبلغ من العمر 11 عاما أصيبت عندما سقط حطام طائرة مسيرة على مبنى سكني في فورونيج، وهي المركز الإداري للإقليم.

اعتراض مسيرات

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، على “تليغرام” أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 5 طائرات مسيرة واعترضت 3 طائرات أخرى الليلة الماضية فوق منطقة فورونيج على الحدود مع أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن الدفاع الجوي اعترض 4 طائرات مسيرة أخرى في منطقة بيلغورود الروسية القريبة.

وتقع مدينة فورونيج التي يسكنها أكثر من مليون نسمة على بعد نحو 250 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا، ولم يصدر على الفور تعليق من أوكرانيا.

وكثفت كييف هجماتها الجوية في الأشهر الأخيرة والتي تقول إنها تستهدف البنية التحتية العسكرية الروسية لتقويض جهود موسكو الحربية.

وتمتلك روسيا قاعدة جوية بالقرب من مدينة فورونيج، حيث تتمركز بعض الطائرات الحربية من طراز سوخوي سو-34، بحسب وسائل إعلام روسية، وغالباً ما تستخدم روسيا الطائرات القاذفة للقنابل خلال ضرباتها الجوية على أوكرانيا وفقا لـ “العربية”.

وذكر موقع شوت الإخباري الروسي على تطبيق تليغرام أن دوي ما لا يقل عن 15 انفجارا سمع بالقرب من القاعدة الجوية وأن بعض حطام الطائرات المسيرة سقط بالقرب من مبنى سكني.

ولم يتم التحقق بشكل مستقل من التقارير.