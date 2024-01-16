العراق يندد بالضربات الإيرانية ويهدد بشكوى إلى مجلس الأمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نددت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، بـ”عدوان على سيادة العراق” بعد الضربات الإيرانية على كردستان، وأكدت أن الحكومة العراقية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بما في ذلك تقديم شكوى لمجلس الأمن.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن بغداد دانت، اليوم الثلاثاء، “العدوان” الإيراني على أربيل الذي أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين في مناطق سكنية، وذلك بعدما قال الحرس الثوري الإيراني إنه هاجم “مقر تجسس” إسرائيليا في إقليم كردستان العراق.

وجاء في البيان أن الحكومة العراقية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا السلوك الذي تعتبره انتهاكا لسيادة العراق وأمن شعبه، بما يشمل تقديم شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.