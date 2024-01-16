إسقاط 3 طائرات مسيرة فوق مطار لقوات أمريكية بالعراق

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم، الثلاثاء، عن إسقاط 3 طائرات مسيرة فوق مطار أربيل حيث تتمركز قوات أمريكية ودولية أخرى.

وبحسب شبكة سكاي نيوز فإنه لم يذكر الجهاز في بيان أصدره ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن خسائر بشرية أو أضرار في البنية التحتية.

ويأتي هذا في خضم تصاعد عمليات مهاجمة مصالح أميركية في العراق وسوريا، حيث تتواصل عمليات القصف بالمسيرات والصواريخ على القواعد الأميركية فيهما.

وأمس الاثنين، تبنت فصائل عراقية مسلحة تنفيذ 3 هجمات في كل من العراق وسوريا طالت قواعد تحتفظ بوجود أميركي.

وأوضحت الفصائل في بيان لها أنها استهدفت قاعدة الجير، وكونيكو في سوريا، وقاعدة مطار أربيل في العراق.

وبينت الفصائل أن هذه الهجمات تأتي في ظل تصعيدها لعملياتها بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي أوقات سابقة، تعرضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا لعشرات الهجمات منذ منتصف أكتوبر، بعد أيام على اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس، في انعكاس للتوتر الإقليمي المتصاعد على خلفية تلك الحرب.