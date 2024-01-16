خارجية إيران: ملتزمون بأمن واستقرار المنطقة لكننا نحتفظ بحقنا في ردع مصادر الإرهاب التي تهدد أمننا

أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أنّ "الإرهاب يشكل تهديدا عالميا منتشرا، وإيران عازمة على تصميمها لمحاربة الإرهاب في إطار التعاون الإقليمي والدولي المشترك"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية- إرنا.

وفي تعليق على الضربات الإيرانية التي أعلنت طهران أنّها استهدفت خلاله مركزًا للموساد في أربيل ومقرات تابعة "للإرهابيين" في سوريا، أشار كنعاني أنّه "تم العمل تماشيا مع الدفاع الرسمي عن سيادة البلاد وأمنها. لقد كان ذلك جزءاً من العقاب العادل للجمهورية الإسلامية ضد المعتدين على أمن البلاد".

وذكر أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم دائما السلام والاستقرار والأمن في المنطقة وتلتزم بمراعاة سيادة الدول ووحدة أراضيها، في الوقت نفسه تؤكد استخدام حقها المشروع والقانوني في ردع مصادر الإرهاب التي تهدد الأمن القومي، وتدافع أيضاً عن سلامة مواطنيها ومعاقبة المجرمين ولن تتردد".

وقال الكناني: في حين ارتكب العدو جريمة ضد حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحساباته الخاطئة، فإن الجمهورية الإسلامية بقدراتها الاستخباراتية العالية، في عملية دقيقة وهادفة، حددت مقرات المجرمين وباستخدام الدقة. مقذوفات. وقد استهدفهم الوقف الكامل، وكان ذلك جزءًا من رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على من يتخذون إجراءات ضد الأمن القومي الإيراني وأمن المواطنين الإيرانيين.