"القسام" أعلنت قصف نتيفوت في النقب الغربي برشقة صاروخية

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، في بلاغ، عن قصف مستوطنة نتيفوت في النقب الغربي برشقة صاروخية.

وفي وقت سابق، ذكرت بلدية نتيفوت، أنّ "الدفعة الصاروخية التي استهدفت نتيفوت اشتملت على 50 صاروخًا"، لافتة إلى إصابة مباشرة لمتجر في نتيفوت.

ويأتي ذلك في وقت يزعم فيه الجيش الإسرائيلي تفكيك قدرات "حماس" القتالية في قطاع غزة، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأول.