رئيس الوزراء القطري: العالم يزداد صعوبة والخيار العسكري لن يحل الأزمة في البحر الأحمر

اشار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثانيالى ان "العالم يزداد صعوبة والوضع في فلسطين حساس وتوقعنا منذ البداية تصاعد الأمور"، معتبر ان "الوضع في البحر الأحمر هو الأكثر خطورة لأنه يؤثر على العالم وليس المنطقة فقط|؟
وشدد على ان "الخيار العسكري لن يحل الأزمة في البحر الأحمر، والطرق البديلة للبحر الأحمر أقل كفاءة وأي حلول لا تعالج الحرب بغزة مؤقتة".
واعتبر ال ثاني ان "دولا كثيرة لا تؤمن بجدوى إعادة الإعمار مع التصعيد كل فترة وجيزة في غزة، ةلا وصفة سحرية للعودة إلى ما قبل 7 تشرين الاول دون معالجة حقيقية لحل الدولتين".
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