خامنئي: نأمل استمرار جهود اليمنيين وحكومة "أنصار الله" وهناك إجماع بأن الكيان الصهيوني خسر الحرب

أكّد المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي، أنّ "شعب اليمن وحكومة أنصار الله قاموا بعمل عظيم"، وأشار إلى "أننا نأمل أن تستمر هذه الجهود حتى تحقيق النصر"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية- إرنا.

وخلال لقائه مع ممثلي الزعماء الدينيين وأئمة الجمعة في جميع أنحاء إيران في حسينية "الإمام الخميني" في طهران، أشار إلى أنّ "العالم كلّه متفق على أن شعب غزة مظلوم ومنتصر. وفي نظر شعوب العالم، مسلمين وغير مسلمين، فإن النظام الصهيوني الغاصب قاسٍ ومتعطش للدماء وقاسٍ في نفس الوقت، وهو مهزوم ومتفكك"، موضحًا أنّه "هناك إجماع واسع بأن الكيان الصهيوني خسر الحرب في غزة".