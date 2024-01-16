"الجزيرة" عن مصدر باليونيفيل: لم نتلق أي تقرير عن تسلل إسرائيلي عبر الحدود مع لبنان ونفحص الأمر

نقلت قناة "الجزيرة" مصدر في قوات اليونيفيل، قوله "إننا لم نتلق أي تقرير عن تسلل إسرائيلي عبر الحدود مع لبنان ونفحص الأمر حاليًا".

كما نقلت القناة عن مصدر أمني لبناني، قوله "إننا لم نرصد أي تسلل إسرائيلي في محيط بلدة عيتا الشعب جنوبي".

وفي وقت سابق، زعم الجيش الإسرائيلي، هجوم قوات خاصة تابعة خلال الليل، وإزالة "تهديد" في قرية عيتا الشعب.

وكانت قد أفادت مصادر لقناة "الميادين"، بأنّ "ما أورده الإعلام الإسرائيلي عن تنفيذ قوّة إسرائيلية هجومًا بريًا الليلة الماضية في منطقة عيتا الشعب عار عن الصحة، ولم يحصل اختراق أو هجوم برّي"، موضحة أنّ ""مجاهدي المقاومة متربصون على نقطة صفر من الشريط التقني والجدار الإسمنتي مع العدو على حدود فلسطين مع لبنان من الناقورة حتى أعالي مناطق مزارع شبعا المحتلة".

وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي جنوب لبنان بشكل يوميّ عبر الغارات والقصف والتي تطال الأهداف المدنيّة، فيما يستهدف "حزب الله" مواقع الجيش الإسرائيلي عند الحدود.ويأتي ذلك تزامنًا مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.