وزارة الأشغال أنقذت 3 اشخاص حاصرت الثلوج سيارتهم في أعالي عكار

كشف رئيس مركز جرف الثّلوج في منطقة ​جرد القيطع​، خالد ديب، أنّ "جرّافة ​وزارة الأشغال العامة والنقل​ تمكّنت منتصف ليل أمس، من إنقاذ 3 أشخاص (رجل وزوجته وابنه)، بعد أن حاصرت ​الثلوج​ سيّارتهم رباعيّة الدّفع في أعالي ​عكار​ على طريق البويدرات- مرجحين، الّذي يربط محافظة عكار بالبقاع عبر الهرمل".

وأوضح أنّه "تمّ إجلاء الأشخاص إلى بلدة ​فنيدق​، والعمل جار على رفع السّيّارة الّتي كانت قد انحرفت عن مسارها بسبب الجليد"، ناصحًا السّائقين بـ"عدم سلوك هذه الطّريق ليلًا، تخوّفًا من حصول انزلاقات بسبب تكوّن طبقة من الجليد، مع التدنيّ الكبير بدرجات الحرارة".