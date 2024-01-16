جريح بانفجار قنينة أوكسيجين عند مفرق العباسية

سمع دوي انفجار في صور، تبيّن أنه ناتج عن انفجار قنينة اوكسيجين بالقرب من "أفران لبنان" عند مفرق بلدة العباسية، مما أدى إلى إصابة شخص بجروح طفيفة نقله الصليب الأحمر اللبناني الى مستشفى صور.

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