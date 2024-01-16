مصلحة الأرصاد الجوية نفت حدوث عاصفة ثلجية شديدة خلال الأسبوع المقبل

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية، تهطل بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة والمتقطعة في المناطق الشمالية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800 متر".

واشارت الى ان "الحال العامة، هي طقس متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم غد الأربعاء، حيث يستقر تدريجيا مع ارتفاع في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية".

في السياق، نفت مصلحة الأرصاد الجوية "ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن حدوث عاصفة ثلجية شديدة خلال الأسبوع المقبل، ومن المتوقع تأثير منخفض جوي اعتيادي مصحوب بكتل هوائية باردة مصدره البحر الأسود اعتبارا من بعد ظهر يوم الأثنين يؤدي الى هطول أمطار غزيرة أحيانا وثلوج على ارتفاع 1000 متر".

واوضحت ان الطقس المتوقع في لبنان اليوم "غائم جزئيا الى غائم احيانا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة حتى فترة بعد الظهر، وتنشط الرياح أحيانا، كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1600 متر، ويحذر من خطر الإنزلاقات نتيجة تكون الجليد ليلا على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1900 متر".

واشارت الى ان "طقس الأربعاء غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية، تهطل بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة والمتقطعة في المناطق الشمالية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800 متر. والخميس قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة التي تصبح فوق معدلاتها الموسمية، ويتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة".