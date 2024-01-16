المديرية العامة للأحوال الشخصية اوضحت آلية الإستحصال على بيانات القيد الالكترونية

اشارت المديرية العامة للأحوال الشخصية في بيان، الى انه "بعد استفسارات المواطنين المتكاثرة لهذه المديرية العامة حول صعوبة إمكانيتهم من الإستحصال على بيانات قيد إفرادية الكترونية من قلم نفوس محل السكن، إستناداً إلى بيانات قيد الكترونية صادرة من قلم نفوس محل القيد، يهمّ هذه المديرية العامة أن تؤكد مجدداً أن الإستحصال على بيان قيد إفرادي الكتروني من محل السكن يُسند فيه فقط إلى آخر بيان قيد الكتروني صادر لصاحب العلاقة يتوجب إبرازه بإعتباره الأجدد، شرط أن لا يكون قد طرأ على قيده أي تعديل.

واكدت المديرية العامة للأحوال الشخصية إمكانية مصادقة أصحاب العلاقة لنسخ عن بيانات القيود الإلكترونية (إفرادية أو عائلية) وكذلك تلك العائدة إلى ما بعد العام 2017 والموجودة بحوزتهم لدى أقلام النفوس التابعة لمحل قيدهم وذلك بهدف تسهيل شؤونهم".