ابي رميا التقى جان لوك ميلونشون وبحثا بالحرب في غزّة وملف النازحين السوريين في لبنان

التقى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية النائب سيمون ابي رميا، المرشح السابق الى الرئاسة الفرنسية جان لوك ميلونشون الذي وصل الى لبنان برفقة النائب عن البرلمان الاوروبي ورئيس اللجنة النيابية للتعاون المناطقي Younous Omarjee, والنائب في البرلمان الفرنسي Bastien Lachaud , عضو في اللجنة النيابية للدفاع.

وتمحور اللقاء حول الحرب في غزّة والجنوب اللبناني بالاضافة الى ملف النازحين السوريين.