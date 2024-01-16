شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطيني: قطع الاتصالات أعاق انتشال الشهداء والجرحى بغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم، أن استمرار انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي، شل عمل الاستجابة لنداءات الأهالي لنقل الجرحى والمرضى إلى المستشفيات.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن جميع الطواقم الطبية وفرق الإسعاف باتت مع انقطاع الاتصالات عاجزة عن معرفة أماكن القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، محذرًا من خطورة استمرار انقطاع الاتصالات على حياة الجرحى والمرضى.

ولافت النظر إلى أن الاستهداف المستمر لفرق الإسعاف ومنع دخولها لمناطق القصف والتوغل فاقم من الوضع الصحى، خاصة الجرحى والمرضى الذين باتوا محاصرين، خاصة في أحياء خان يونس ومخيمات وسط قطاع غزة.