مزارعون يواصلون التظاهر في برلين على خفض دعم الديزل

ابوظبي - سيف اليزيد - واصل المزارعون المحتجون قيادة الجرارات حول الحي الحكومي في العاصمة الألمانية برلين اليوم الثلاثاء، وذلك بعد مضي يوم على التظاهرات الجماعية التي نظموها أمس الاثنين احتجاجا على اقتراحات خفض دعم الديزل للقطاع الزراعي.

ووفقًا للشرطة المحلية، كان هناك صباح اليوم حوالي 330 جرارًا ومركبة زراعية أخرى متوقفة على طول الشارع الذي يؤدي إلى بوابة براندنبورج الأيقونية، شعار العاصمة الألمانية.

غير أن الشرطة قالت إن هناك تدفقًا مستمرًا من المغادرين والقادمين الجدد. وكان تم الإعلان عن تظاهرتين إضافيتين اليوم، بما في ذلك واحدة من جمعية المزارعين في ولاية براندنبورج التي تحيط ببرلين.

وانضم المزيد من قوافل الجرارات إليها خلال الصباح. وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك وقفة احتجاجية من قبل جمعية الفلاحين الأحرار قد بدأت من الليلة السابقة.

وكان الآلاف من الجرارات والمزيد من المحتجين انتقلوا صباح أمس إلى وسط برلين للاحتجاج على تخفيضات دعم الوقود المقترحة من قبل الحكومة الأئتلافية بزعامة المستشار أولاف شولتس.

جاءت هذه الاقتراحات في إطار جهود حكومة شولتس لسد الفجوة الكبيرة في الميزانية. وقامت الحكومة حتى الآن بتخفيف الاقتراح حيث تم عرض التخلي تدريجياً عن الدعم على مدى ثلاث سنوات، ولكن قادة قطاع الزراعة طالبوا بمزيد من التنازلات. من جانبه، دعا اليوم اللثلاثاء التحالف المسيحي (الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري)، الذي يتزعم المعارضة وممثل يمين الوسط والذي دعم المزارعين في احتجاجهم ضد الحكومة بشكل كبير، إلى تقديم تسهيلات مالية وتنظيمية واسعة النطاق لقطاع الزراعة.

واقترح التحالف المسيحي جعل دعم وقود الديزل دائمًا، وتمديد التصاريح لمزارع الحيوانات، وفرض رسوم جديدة لحماية حقوق الحيوان على المنتجات في المتاجر لتعويض تكاليف تنفيذ التشريعات الجديدة لحماية حقوق الحيوان والبيئة.