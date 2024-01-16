السودان يجدد تمسكه بوحدة الصين وأن تايوان جزء لا يتجزأ منها

ياسر رشاد - القاهرة - جدد السودان تمسكه بمبدأ الصين الواحدة وأن تايوان جزء لا يتجزأ من التراب الصيني.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم الثلاثاء، إن السودان يؤيد جهود جمهورية الصين الشعبية في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، مؤكدة أنه منذ إنشاء التمثيل الدبلوماسي بين جمهورية السودان وجمهورية الصين الشعبية ظل البلدان يحتفظان بعلاقات تعاون سياسي واقتصادي ودبلوماسي متميزة، ويتبادلان الدعم والمساندة في المحافل الدولية.

وأكد السودان مرة أخرى حرصه وعزمه على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعاونهما البناء في المحافل الدولية التي تجمعهما.