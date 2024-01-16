شركة شل تعلق عمليات الشحن عبر البحر الأحمر

وأوضحت الصحيفة: "لقد علقت شركة النفط البريطانية العملاقة شل جميع الشحنات عبر البحر الأحمر إلى أجل غير مسمى".
هذا وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية يوم أمس، إسقاط صاروخ كروز مضاد للسفن أطلق نحو حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر من قبل مليشيا الحوثي في اليمن.
كما أفادت وكالة "أمبري" البريطانية للأمن البحري الثلاثاء، بأن سفينة شحن ترفع علم مالطا أصيبت بصاروخ أثناء عبورها جنوب البحر الأحمر على بعد 76 ميلا بحريا إلى شمال غرب الصليف في اليمن.
وتواصل تكلفة التأمين ضد مخاطر الحرب للسفن التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر الصعود ما يشكل تحديا للتجارة العالمية. فيما أوقفت خطوط شحن مختلفة عملياتها وحولت مسار سفنها بعيدا عن مياه البحر الأحمر.
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