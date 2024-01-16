مصرع طالبة صدمها قطار "بنها - القاهرة" في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقيت طالبة مصرعها، اليوم الثلاثاء، صدمها قطار أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد بمنطقة ميت حلفا دائرة مركز قليوب، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بالدفن.

تلقى المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز قليوب، إشارة من مستشفى قليوب العام بوصول "رضوى.س" طالبة ثانوي تجاري، جثة هامدة وبها عدة إصابات في أنحاء الجسد.

جرى إخطار اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، وانتقلت قوة أمنية وتوصلت التحريات إلى أن الفتاة صدمها قطار "بنها - القاهرة" أثناء عبورها السكة الحديد بمنطقة ميت حلفا دائرة المركز.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن.