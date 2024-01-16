بو حبيب التقى سفيرة كندا: أعطوا السلام فرصة من خلال التطبيق الشامل لقررات الشرعية الدولية

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، خلال لقائه سفيرة كندا ستيفاني ماكولم، أن "لبنان بادر إلى وضع تصور جدي لضمان استقرار حدوده الجنوبية من خلال الرسالة الأخيرة التي تقدم بها إلى الأمم المتحدة. ننتظر من الدول الفاعلة دعم هذه المبادرة حفاظا على الامن والسلم الاقليميين، ولمنع توسع رقعة الحرب في الشرق الأوسط".
ولفت بو حبيب الى أنه "لا يجب أن نسعى وراء أنصاف الحلول في منطقتنا. أعطوا السلام فرصة من خلال التطبيق الكامل والشامل لقررات الشرعية الدولية المتعلقة باقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".
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