خطّار استقبل ماغرو واستعراضا الدعم والبرامج الفرنسية المتخصصة للدفاع المدني

استقبل مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطّار، السفير الفرنسي في لبنان هرفي ماغرو، على رأس وفد ضم ملحق الأمن الداخلي لدى السفارة الفرنسية Commissaire Divisionnaire Eric OCCHINI وضابط الارتباط الفرنسي المنتدب إلى المديرية العامة للدفاع حيث جرى خلال الزيارة عرض أبرز الإنجازات التي تحققت نتيجة هذا التعاون المثمر بين الطرفين.

وأطلع خطار، ماغرو على نشاطات عناصر الدفاع المدني والتحديات الكبرى التي تواجهها المديرية العامة لتلبية نداءات المواطنين والمقيمين بالسرعة المطلوبة بالرغم من الأزمة الإقتصادية الخانقة.

واتجهوا الى مقر العمليات المركزية في التحويطة حيث تمّت معاينة نماذج من عتاد مقدم كهبة من الدولة الفرنسية كناية عن معدات متخصصة لإطفاء حرائق الغابات في الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسبب التضاريس الوعرة وانعدام الطرق.

كذلك اطلع ماغرو على عينة من التدريبات التي ينفذها عناصر الدفاع المدني دورياً في مركز التدريب على اطفاء الحرائق في الأماكن المغلقة الذي أنشئ بتمويل من الدولة الفرنسية، فعاين والوفد المرافق التدريبات التي كان يقوم بها العناصر لتعزيز قدراتهم اثناء التدخل لإخماد حريق في مكان مغلق، والتي أظهرت ما اكتسبوه من مهارات متطورة في مجال الاطفاء.