البطريرك روفائيل بيدروس التقى بوشكيان وبحث معه الاوضاع

استقبل بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك الكاثوليكوس روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسسيان، وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان والنائب جان طالوزيان في مقر البطريركية في الأشرفية، بحضور الأب أرام ابراهاميان، ومسؤول العلاقات العامة في البطريركية شربل بسطوري.

خلال اللقاء، تم تطرق للأوضاع العامة في لبنان والشرق الأوسط والحضور الأرمني والمسيحي فيه.