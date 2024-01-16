اعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم إن الدول العربية ليست حريصة على المشاركة في إعادة إعمار غزة إذا كان القطاع الفلسطيني "سيُسوى بالأرض" مجددا في بضعة أعوام. ونادى بضرورة التطرق لقضية إقامة الدولة الفلسطينية.
واردف بلينكن لشبكة "سي.إن.بي.سي" خلال مقابلة في دافوس، "عليكم حل القضية الفلسطينية". وأضاف "تقول الدول العربية هذا: تقول، انظروا، لن نتدخل في أمور، منها على سبيل المثال، إعادة إعمار قطاع غزة إذا كانت ستسوى بالأرض مجددا خلال عام أو خمسة أعوام ثم يُطلب منا إعادة إعماره من جديد".
كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن: الدول العربية لا تريد المشاركة بإعادة إعمار غزة إذا كانت "ستسوى بالأرض" مجددا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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