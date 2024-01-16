أردوغان: تركيا ستواصل عملياتها في شمالي سوريا والعراق إلى أن تضمن تحقيق أمنها كاملا

اكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بان تركيا ستواصل عملياتها في شمالي سوريا والعراق إلى أن تضمن تحقيق أمنها كاملا. ولفت اردوغان الى ان "هناك وعودا قدمت ولكن لم تنفذ، لذلك لا أحد يطلب منا أن نقف مكتوفي الأيدي، ووجودنا العسكري خارج حدودنا له أهمية حيوية لأمننا ولا يمكن التراجع عنه، وسنتخذ بالتأكيد خطوات جديدة في مكافحة الإرهاب خلال الأشهر المقبلة، ولن نتوقف حتى ندمر كل أوكار الإرهابيين التي أقيمت بنوايا خبيثة في سوريا".

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