الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف إسرائيلي قرب مستشفى الأمل في خانيونس وحالة من الهلع بين المرضى والطواقم الطبية

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن "قصف إسرائيلي قرب مستشفى الأمل في خانيونس ما أدى إلى أضرار في المبنى وحالة من الهلع بين المرضى والطواقم الطبية والنازحين".

وأمس، عبّر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن أسفه للضربات التي استهدفت مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني بخانيونس، جنوب قطاع غزة، لافتاً الى أن "أعداداً كبيرة من النازحين بالمستشفى البالغ عددهم 14 ألفاً غادروه جراء الضربات، مشيراً إلى أن من تبقوا يعتزمون الرحيل".

وأشار الى أن "النظام الصحي في غزة منهار بالفعل، والأعمال القتالية تعرقل جهود عمال الإغاثة والعاملين بالقطاع الطبي لإنقاذ الأرواح باستمرار"، داعياً إلى "وقف فوري لإطلاق النار في غزة، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التدفق السريع للمساعدات دون عوائق".