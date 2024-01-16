شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تدين الضربات العسكرية الإيرانية على كردستان العراق والان نبدء بالتفاصيل

حكومة بريطانيا

الدمام - شريف احمد - أعربت المملكة المتحدة اليوم عن إدانتها للضربات العسكرية الإيرانية في كردستان العراق خلال الليل، عادةً إياها انتهاكاً غير مقبول للسيادة العراقية.وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن هذه الأعمال "غير المبررة وغير المسوغة" تمثل تحدياً صارخاً لسيادة العراق ووحدة أراضيه.من ناحية أخرى، أعلنت حكومة بريطانيا، استثمار 300 مليون جنيه إسترليني لإنتاج وقود نووي متقدم منخفض التخصيب، ما يجعلها أول دولة أوروبية تطور هذه التكنولوجيا الرئيسة.

وأوضحت الحكومة البريطانية في بيانٍ لها، أن هذا الاستثمار يعد جزءًا إستراتيجيًا من هدف المملكة المتحدة لتوليد ما يصل إلى 24 جيجاوات من الطاقة النووية النظيفة بحلول عام 2050، الأمر الذي يلبي ربع احتياجاتها من الكهرباء، ما يعزز من استقلالها في مجال الطاقة.